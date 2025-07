Seoul verschärft Reisewarnung für kambodschanisch-thailändische Grenze

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Reisewarnung für fünf Gebiete an der kambodschanisch-thailändischen Grenze verschärft.Anlass ist die Eskalation der Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha.Mit Wirkung ab Mittag am 27. Juli gelte dort ein spezieller Reisehinweis, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Betroffen sind insgesamt sieben Landesteile in Kambodscha. Ein spezieller Reisehinweis ist eine Warnstufe, die zwischen der Reisewarnung der Stufe 2 (Verzicht auf Reisen) und der Stufe 3 (Ausreise empfohlen) angesiedelt ist.Ein spezieller Reisehinweis wird herausgegeben, wenn kurzfristig eine dringende Gefahr besteht. Er hat bis zu 90 Tage Bestand.Am 24. Juli brach zwischen den beiden südostasiatischen Ländern, die sich in einem langjährigen Streit über den Grenzverlauf befinden, ein bewaffneter Konflikt aus. Bislang wurden 33 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. Darüber hinaus wurden mehr als 130 Verletzte gemeldet.