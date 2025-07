Pro-Gamer Lee „Faker” Sang-hyeok verlängert Vertrag mit T1

Photo : YONHAP News

Lee Sang-hyeok, ein legendärer E-Sportler im Spiel League of Legends (LoL), hat seinen Vertrag mit dem Team T1 um vier Jahre verlängert.Lee „Faker“ Sang-hyeok werde bis 2029 bei T1 sein, gab das E-Sport-Team am Sonntag in sozialen Medien bekannt.Die Bekanntmachung erfolgte nach dem Heimspiel von T1 gegen Nongshim RedForce in der League of Legends Champions Korea, eine südkoreanische E-Sport-Profiliga in LoL, am Vorabend in Incheon.Lee, besser bekannt als Faker, debütierte 2013 im Team SKT T1 (Vorgänger von T1) als professioneller Gamer und blieb dem Team seitdem stets treu.Der 29-Jährige gewann bisher fünfmal die Weltmeisterschaft – 2013, 2015, 2016, 2023 und 2024. Zudem holte er bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou die Goldmedaille.