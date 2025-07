Südkoreas Juniorinnen und Junioren Gesamtsieger der Asiatischen Taekwondo-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Asiatischen Juniorenmeisterschaften im Taekwondo erstmals seit zehn Jahren sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen den Gesamtsieg gefeiert.Nach Angaben des Koreanischen Junior-Taekwondo-Vereins am Sonntag feierte der Nachwuchs den Erfolg bei dem Turnier am 25. und 26. Juli im malaysischen Kuching.Daran nahmen 406 junge Athletinnen und Athleten aus 36 asiatischen Ländern teil. Die südkoreanische Jungenmannschaft setzte sich mit vier Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen an die Spitze der Tabelle. Die Mädchen gelangten mit vier Goldmedaillen und jeweils einer Silber- und Bronzemedaille an die Spitze.Auf Platz zwei folgte sowohl bei den Junioren als auch den Juniorinnen der Iran.Zuletzt hatte Südkorea bei der Veranstaltung 2015 in Taiwan den Gesamttitel sowohl bei den Mädchen als auch bei Jungen gewonnen.