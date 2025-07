Südkorea will vor Fristende Zolleinigung mit USA erzielen

Photo : KBS News

Fünf Tage vor dem angekündigten Inkrafttreten der US-Zölle verhandelt Seoul weiter mit Washington.Vizeministerpräsident und Finanzminister Koo Yun-cheol reist diese Woche in die USA. Laut Berichten wird er am Donnerstag (Ortszeit) mit US-Finanzminister Scott Bessent zu Handelsgesprächen zusammenkommen.Es wird erwartet, dass das Treffen der letzten Koordinierung der bisherigen Diskussionen zwischen beiden Ländern dienen wird.Auch weitere Minister Südkoreas führen Verhandlungen mit ihren amerikanischen Kollegen. Außenminister Cho Hyun wird sich mit seinem Amtskollegen Marco Rubio treffen.Industrieminister Kim Jung-kwan und Handelsminister Yeo Han-koo kehrten nicht wie ursprünglich geplant am 25. Juli zurück, sondern halten sich weiter in den USA auf, um ihre Gespräche mit US-Beamten fortzusetzen.