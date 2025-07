EU und USA einigen sich auf Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben am Sonntag (Ortszeit) ein Handelsabkommen mit einem Zollsatz von 15 Prozent auf Waren aus der EU erzielt.Im Gegenzug für die Senkung des ursprünglich angekündigten Zollsatzes von 30 Prozent auf 15 Prozent versprach die EU, in großem Stil Energie aus den USA zu kaufen sowie weitere Investitionen zu tätigen.Die USA verhandeln derzeit auch mit Südkorea, der Schweiz und Taiwan.Unterdessen sagte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass Präsident Donald Trump auch nach dem Fristende am 1. August zu Gesprächen bereit sei.Er teilte außerdem mit, dass die USA Zollmaßnahmen für Halbleiter auf der Grundlage von Section 232 des Gesetzes Trade Expansion Act innerhalb der kommenden zwei Wochen bekannt machen würden.Halbleiter zählen zu den wichtigsten Exportprodukten Südkoreas für den US-Markt. Daher nehmen die Befürchtungen zu, dass koreanische Hersteller von US-Zöllen auf Halbleiter sehr stark und direkt betroffen wären.