Samsung Electronics unterzeichnet Foundry-Chip-Vertrag in Höhe von 16,5 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat mit einem großen globalen Unternehmen einen Vertrag über die Auftragsproduktion (Foundry) von Halbleitern in Höhe von 22,76 Billionen Won oder 16,5 Milliarden Dollar unterzeichnet.Das gab der koreanische Chiphersteller am Montag bekannt.Das Vertragsvolumen entspricht 7,6 Prozent des Gesamtumsatzes von Samsung Electronics im vergangenen Jahr, der bei 300,87 Billionen Won oder 218 Milliarden Dollar lag.Dies stellt den bisher größten Vertrag dar, den Samsung mit einem einzigen Kunden im Halbleiterbereich unterzeichnet hat.Der Vertrag ist bis zum 31. Dezember 2033 gültig.Die Halbleitersparte von Samsung hat in letzter Zeit eher schwache Geschäftsergebnisse verbucht. Begründet wird dies in erster Linie mit einem Defizit im Foundry-Geschäft.Der Betriebsgewinn des Elektronikriesen belief sich im zweiten Quartal laut vorläufigen Daten auf 4,6 Billionen Won oder 3,3 Milliarden Dollar. In der Branche wird davon ausgegangen, dass der Betriebsgewinn der für das Halbleitergeschäft zuständigen Sparte Device Solutions weniger als eine Billion Won oder 725 Millionen Dollar betrug.