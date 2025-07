Hitzewelle soll bis zur Wochenmitte andauern

Photo : YONHAP News

Die seit einer Woche anhaltende Hitzewelle in Südkorea soll Mitte dieser Woche zu Ende gehen.Heute gelten in den meisten Landesteilen erneut Hitzewarnungen.Der Wetterdienst erwartet, dass die Temperaturen in Seoul bis Donnerstag tagsüber auf bis zu 36 Grad steigen werden.In den zurückliegenden Tagen hatte es sich auch nachts nicht mehr richtig abgekühlt, weshalb immer wieder Tropennächte registriert wurden.In Seogwipo auf der Insel Jeju kam es den 13. Tag in Folge zu einer Tropennacht, in Seoul den neunten Tag in Folge. In Incheon und Gangneung sanken die Temperaturen in der Nacht bereits an acht aufeinanderfolgenden Tagen nicht unter 25 Grad.In der Nacht auf Montag wurde im Seouler Bezirk Yongsan und in Gangneung ein Tiefstwert von 30 Grad gemessen.In diesem Jahr suchten bis Sonntag 2.300 Hitzepatienten Notaufnahmen auf.Die Zahl der mutmaßlich hitzebedingten Sterbefälle liegt bei elf, was dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum ist.