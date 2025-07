Filmmusik zu „KPop Demon Hunters” in den Billboard 200 auf Platz drei

Photo : YONHAP News

Der Soundtrack zum Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters” hat sich in den amerikanischen Billboard 200 Charts wieder nach vorne gearbeitet.In der fünften Woche nach der Veröffentlichung machte das Album gegenüber der Vorwoche zwei Ränge gut und liegt nun auf Platz drei, wie „Billboard“ am Sonntag (Ortszeit) in einem Artikel über die aktuellen Charts berichtete.Ende Juni war das Album auf Platz acht in die Charts eingestiegen und hatte mit dem zweiten Platz seine bisher beste Platzierung erreicht.Im zuletzt untersuchten Zeitraum kam die Filmmusik auf 89.000 Albumeinheiten, fünf Prozent mehr als in der Vorwoche.