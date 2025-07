Südkorea schlägt USA Projekt für Schiffbaukooperation im Milliardenwert vor

Photo : KBS News

Vor dem Fristende für die Zollverhandlungen hat Südkorea den USA ein Kooperationsprojekt im Schiffbau im Wert von offenbar dutzenden Billionen Won vorgeschlagen.Mehrere Quellen berichteten am Montag, dass Industrieminister Kim Jung-kwan beim Treffen mit US-Handelsminister Howard Lutnick am Freitag (Ortszeit) in den USA Ideen für die Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie vorgestellt habe. Im Mittelpunkt stehe ein Projekt namens MASGA, das für „Make American Shipbuilding Great Again“ stehe.Der Name ist an den berühmten Slogan von Präsident Donald Trump „Make America Great Again“ (MAGA) angelehnt. Vorgesehen sind offenbar hohe Investitionen koreanischer Schiffbauer in den USA samt finanzieller Unterstützung, die auch Kredite und Garantien umfassen soll.Für eine Wiederbelebung der US-Schiffbauindustrie wären massive Investitionen koreanischer Schiffbauunternehmen in den USA willkommen. Diesen Umstand will die südkoreanische Regierung offenbar nutzen, und das Vorhaben für eine maximale Effizienz mit öffentlicher Finanzhilfe systematisch unterstützen.Das Präsidialamt in Seoul hatte am Samstag mitgeteilt, dass in den Verhandlungen ein großes Interesse der USA am Schiffbausektor festgestellt worden sei. Daher sei vereinbart worden, an Maßnahmen zu arbeiten, auf die sich beide Seiten einigen können. Dazu zähle auch die Schiffbaukooperation.