Präsident Lee betont Bedeutung von Wiederherstellung von Vertrauen mit Nordkorea in friedlicher Atmosphäre

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Bedeutung einer Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen zwischen Nord- und Südkorea in einer friedlichen Atmosphäre hervorgehoben.Hintergrund für seine Aussage ist eine Erklärung von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, nach der sie von Südkoreas Bemühungen um eine Annäherung unbeeindruckt ist.Nach Angaben des Präsidialamtes ging Lee am Montag nach der Ernennung von Jeong Dong-young zum neuen Vereinigungsminister auf die Bemerkung ein.Er erkundigte sich zudem nach Jeongs Einschätzung zu Kims Erklärung.Minister Jeong erklärte, dass die jahrelange konfrontative Politik zu einer tiefen Vertrauenskrise geführt habe, er wolle sich aber dennoch weiterhin für eine friedliche Annäherung einsetzen.Kim Yo-jong hatte erklärt, dass Nordkorea kein Interesse an Südkoreas Politik oder Vorschlägen habe und keine Notwendigkeit für Gespräche mit dem Süden sehe.