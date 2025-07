Weißes Haus: Trump für Dialog mit Kim Jong-un über Denuklearisierung Nordkoreas aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump ist nach wie vor für einen Dialog mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über eine Denuklearisierung Nordkoreas aufgeschlossen.Das sagte ein Beamter des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.Präsident Trump sei weiterhin offen für Gespräche, um das nordkoreanische Nuklearprogramm vollständig zu beenden, hieß es.Zuvor hatte Kim Yo-jong, die Schwester von Kim Jong-un, die Beziehungen als "nicht schlecht" bewertet. In einer Stellungnahme sagte sie, sie möchte nicht leugnen, dass die persönliche Beziehung zwischen dem Staatsoberhaupt ihres Landes und dem derzeitigen US-Präsidenten nicht schlecht sei. Damit bekräftigte Pjöngjang seine Position, dass Verhandlungen mit den USA für eine Denuklearisierung Nordkoreas abgelehnt werden.Sie deutete aber Bereitschaft zum Dialog über andere Themen an. Ein Mindestmaß an Urteilsvermögen sollte für die Erkenntnis ausreichen, dass es für zwei Atomwaffenstaaten keineswegs vorteilhaft sei, in eine konfrontative Richtung zu gehen. In einer solchen Lage wäre es gut, auf Grundlage einer neuen Denkweise nach anderen Kontaktmöglichkeiten zu suchen, hieß es.Die Trump-Regierung hatte zuletzt mehrfach betont, eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anzustreben. Trump sei hierfür zu diplomatischen Schritten bereit, dies schließe auch ein Spitzentreffen mit ein.Am 25. Juli hatte ein Beamter des Weißen Hauses gesagt, dass die Tür für Gespräche mit Kim Jong-un für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas geöffnet bleibe.