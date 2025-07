Präsident Lee will am 15. August seine Wahl feiern

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung wird seine Wahl mit einer „Zeremonie zur Ernennung des 21. Präsidenten durch das Volk“ feiern.Die Veranstaltung werde am 15. August parallel zu den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul stattfinden, teilte der präsidiale Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Woo Sang-ho, am Montag mit.Er erinnerte daran, dass Lee am 4. Juni ohne Antrittsfeier seinen Eid abgelegt hatte. Der Präsident habe damals versprochen, später gemeinsam mit Bürgern eine Ernennungszeremonie abzuhalten, sagte Woo.Es werde eine offene Veranstaltung sein. Verglichen mit den bisherigen Amtseinführungszeremonien der Präsidenten des Landes könnte die größte Zahl an Bürgern teilnehmen, hieß es.Es werden keine ausländischen Staats- und Regierungschefs eingeladen. An ehemalige Präsidenten und die Führungen von Oppositionsparteien werden dagegen Einladungen verschickt.Laut Woo ist Ex-Präsident Yoon Suk Yeol jedoch eine Ausnahme, weil er derzeit in Haft sitzt und gegen ihn Ermittlungen laufen.