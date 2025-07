Erster Non-Stop-Flug von Moskau nach Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Am Montagvormittag sind erstmals Reisende per Non-Stop-Flug aus Moskau in Pjöngjang angekommen.Eine vom Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie, Alexander Koslow, angeführte Delegation sei mit Blumen begrüßt worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass.Eine Boeing 777-200ER der russischen Fluggesellschaft Nordwind Airlines war am Sonntag (Ortszeit) um 19.25 Uhr am Flughafen Moskau-Scheremetjewo mit 440 Menschen an Bord abgeflogen. Nach einem etwa achtstündigen Flug kam die Maschine in Pjöngjang an.Zum ersten Mal in den über 70 Jahren diplomatischer Beziehungen gebe es direkte Flüge zwischen den Hauptstädten beider Länder, schrieb der stellvertretende Verkehrsminister Russlands, Wladimir Poteschkin, auf Telegram.Nordwind Airlines sprach von einem historischen Ereignis, das die Bindung zwischen beiden Ländern stärke. Das Flugticket kostet 45.000 Rubel (570 US-Dollar).