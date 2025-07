Nordkorea bekräftigt ablehnende Position zu Gesprächen mit USA über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Möglichkeit von Verhandlungen mit den USA über eine Denuklearisierung zurückgewiesen.Die entsprechende Äußerung machte Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, in einer Stellungnahme, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete.Sie möchte nicht leugnen, dass die persönliche Beziehung zwischen dem Staatsoberhaupt Nordkoreas und dem derzeitigen US-Präsidenten nicht schlecht sei. Sollten jedoch die persönlichen Beziehungen zwischen den Staatschefs mit dem Zweck der Denuklearisierung in einen direkten Zusammenhang gebracht werden, könne dies nur als „Verspottung“ der anderen Partei gedeutet werden, betonte sie.Jeder Versuch, den Status Nordkoreas als Atommacht zu leugnen, werde kategorisch zurückgewiesen, warnte sie. Sie argumentierte, dass dieser Status mit der Existenz einer starken nuklearen Abschreckung erreicht worden und durch den Willen des gesamten koreanischen Volks im höchsten Gesetz verankert sei.Die Stellungnahme erfolgte, nachdem ein Beamter des Weißen Hauses neulich gesagt hatte, dass Präsident Donald Trump die Tür für Gespräche mit Kim Jong-un für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas offen halte.