Südkorea beendet Welthochschulspiele 2025 als Gesamtvierter

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games auf Platz vier in der Gesamtwertung beendet.Bei der am Sonntag (Ortszeit) zu Ende gegangenen Veranstaltung gewann das südkoreanische Team 21 Gold-, neun Silber- und 27 Bronzemedaillen.Allein im Taekwondo holte das Land 14 Medaillen. Südkoreas Florettfechterinnen konnten erstmals Mannschaftsgold bei einem internationalen Fechtwettbewerb gewinnen.Im Bogenschießen stellte Südkoreas Damenteam im Compound-Mannschaftswettbewerb einen neuen Meisterschaftsrekord auf. In der Leichtathletik feierte Südkorea mit dem Sieg im 4x100-m-Staffellauf der Männer seinen allerersten Staffelsieg bei einem internationalen Wettkampf.Südkorea ist Gastgeber der nächsten Sommerausgabe der Welthochschulspiele, das weltweit größte Sportfestival für Studierende.Die Chungcheong 2027 FISU World University Games werden vom 1. bis 12. August in Daejeon, Sejong und den Provinzen Nord- und Süd-Chungcheong stattfinden. Es werden über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 150 Ländern in 18 Sportarten erwartet.