Politik Koreanisches Tanztheater „Goseomseom” in Berlin aufgeführt

Ein Tanztheater aus der südkoreanischen Provinz Nord-Jeolla (Jeonbuk) ist in Berlin aufgeführt worden.



Die Provinzverwaltung teilte am Montag mit, dass das Tanzensemble des Jeonbuk State Gugak Center am Sonntag (Ortszeit) in der Staatsoper Berlin den kreativen Tanz „Goseomseom“ dargeboten habe.



Bei „Goseomseom“ handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation des nationalen immateriellen Kulturguts „Ttibaetnori“, eines auf der Insel Wido in Buan überlieferten traditionellen Rituals.



Nach Angaben der Provinzverwaltung beeindruckte die Aufführung das Publikum tief, indem der Sinn der Tradition und die Geschichte der Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht wurden. Es sei auch insofern eine bedeutungsvolle Veranstaltung gewesen, als sie Koreanern in Deutschland ein Heimatgefühl vermittelt habe.



Gouverneur Kim Kwan-young sagte, der Auftritt in Berlin sei eine symbolische Veranstaltung gewesen, die die innere Stärke und das Potenzial von Nord-Jeolla für seine Bewerbung für kulturell geprägte Olympische Spiele bekannt gemacht habe. Man wolle Kunstvermögen der Region mit der Welt teilen und sich verstärkt für die Kulturdiplomatie einsetzen.