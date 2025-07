Neuer Außenminister führt mit chinesischem Amtskollegen Antrittstelefonat

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Chinas haben erstmals seit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Seoul miteinander telefoniert.Laut den Außenministerien beider Länder führten der neue südkoreanische Außenminister Cho Hyun und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi, der zugleich Direktor des Büros der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas ist, am Montag ein Telefongespräch.Dem Außenministerium in Seoul zufolge äußerte Cho die Hoffnung, dass beide Seiten für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen eng zusammenarbeiten. Wang schlug vor, eine enge Kooperation aufrechtzuerhalten.Nach weiteren Angaben kamen beide Minister darin überein, daran zu arbeiten, dass durch den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Ende Oktober in Gyeongju ein neuer Wendepunkt in den Beziehungen zwischen beiden Ländern geschaffen wird.Cho habe sein Gegenüber zu einem Besuch in Südkorea eingeladen. Wang habe geantwortet, er werde zu einem für beide Seiten passenden Zeitpunkt dorthin reisen, hieß es weiter.