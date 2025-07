Photo : YONHAP News

Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle sind in Südkorea in den letzten Tagen täglich etwa 100 Hitzepatienten gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag suchten am Sonntag 97 Menschen wegen hitzebedingter Erkrankungen Notaufnahmen auf.Die Zahl der entsprechenden Erkrankungsfälle hatte sich am 22. Juli auf 147 belaufen und bis Samstag den fünften Tag in Folge die 100er-Marke übertroffen.Die Zahl der in diesem Sommer gemeldeten Hitzepatienten stieg demnach auf 2.454.Dies entspricht dem 2,6-Fachen der im selben Vorjahreszeitraum (20. Mai bis 27. Juli) registrierten Zahl. Damals waren es 957 Fälle.Typische Symptome bei hitzebedingten Erkrankungen sind unter anderem Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelkrämpfe und ein Müdigkeitsgefühl.