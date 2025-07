Seoul will Leiche eines mutmaßlichen Nordkoreaners zurückführen

Photo : YONHAP News

Seoul will die jüngst auf südkoreanischem Boden gefundene Leiche eines mutmaßlichen Nordkoreaners in den Norden zurückführen.Die Leiche wurde am 21. Juni an einem Strand der Insel Seokmo nahe der innerkoreanischen Grenze im Westmeer entdeckt.Das Vereinigungsministerium teilte am Dienstag vor der Presse die Absicht mit, Nordkorea den gefundenen Leichnam zu übergeben. Zu dieser Maßnahme griff das Ressort, weil es aufgrund der gekappten innerkoreanischen Kommunikationskanäle schwierig sei, eine Mitteilung an Nordkorea zu senden.Laut des am Körper des Toten gefundenen vorläufigen Ausweises handele es sich um einen Mann, der 1988 geboren wurde. Er sei Arbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs und in Kangbuk-ri im Landkreis Kumchon in der Provinz Nord-Hwanghae gemeldet gewesen, teilte das Ministerium mit.Aus humanitären Gründen und im Sinne der Brüderlichkeit unter Landsleuten wolle die Regierung die Leiche und die Habseligkeiten der Person am 5. August um 15 Uhr im Waffenstillstandsort Panmunjom übergeben, hieß es. Das Ressort rief die nordkoreanische Seite auf, durch eine innerkoreanische Kommunikationsleitung zügig seine Position mitzuteilen.