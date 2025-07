„Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ erreicht Platz zwei in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Der Song „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ ist in den wichtigsten Single-Charts der USA erneut vorgerückt.Nach Angaben von „Billboard“ über die neuesten Charts am Montag (Ortszeit) verbesserte sich „Golden“ um zwei Ränge zur Vorwoche auf Platz zwei der Billboard Hot 100.Nach dem Einstieg auf Platz 81 in die Charts hatte der Song der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x jede Woche einen höheren Platz erreicht, und zwar Platz 23, Platz 6 und Platz 4.In dem zuletzt untersuchten Zeitraum erreichte das Lied 25,7 Millionen Streams. Für Radioeinsätze wurden 3,7 Millionen Punkte, 109 Prozent mehr als in der Vorwoche, verbucht.In den Hitlisten Billboard Global (exklusive der USA) und Billboard Global 200 belegte „Golden“ den Spitzenplatz.