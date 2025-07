Anteil der Einpersonenhaushalte übertrifft 36 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat 36 Prozent übertroffen.Das ergab die Volks- und Wohnungszählung 2024.Laut den vom Statistikamt veröffentlichten Ergebnissen beträgt die Gesamtbevölkerung des Landes mit Stand 1. November 2024 51,81 Millionen. Dies sind 30.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Haushalte stieg gegenüber dem Vorjahr um 270.000 auf 23 Millionen. Das Phänomen, dass die Zahl der Haushalte schneller als die Einwohnerzahl wächst, setzte sich damit fort.Grund ist die weiter steigende Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte. Ihre Anteile sind in den 2000er Jahren stets gestiegen.36,1 Prozent aller Haushalte in Südkorea sind laut den Zensusergebnissen Singlehaushalte. Die Ein- und Zweipersonenhaushalte machen zusammen 65,1 Prozent aus.In jedem Haushalt leben im Schnitt 2,19 Personen.