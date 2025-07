Kospi legt fünften Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den fünften Tag in Folge zulegen können.Der Index schloss bei 3.230,57 Zählern, dies entspricht einem Anstieg von 0,66 Prozent gegenüber dem Vortag.Laut Korea Exchange wurde damit der höchste Schlussstand seit dem 10. August 2021 (3.243,19 Zähler) verzeichnet.Gestartet bei 3,192,17 Punkten, 0,54 Prozent weniger als am Vortag, war der Leitindex sogar auf 3.169,03 Zähler gefallen. Im Laufe des Tages drehte der Kospi dann ins Plus.Der Technologieindex Kosdaq stieg um 0,01 Prozent auf 804,45 Punkte.Am Devisenmarkt in Seoul konnte der Won-Dollar-Wechselkurs bis zum Schluss des Tageshandels um 9,0 Won zum Vortag auf 1.391,0 Won pro Dollar zulegen.