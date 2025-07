Südkoreanische Minister setzen Gespräche mit US-Handelsminister fort

Photo : YONHAP News

Finanzminister Koo Yun-cheol hat gleich nach der Ankunft in Washington mit US-Handelsminister Howard Lutnick Gespräche geführt.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums am Mittwoch waren auch Industrieminister Kim Jung-kwan und Handelsminister Yeo Han-koo bei dem Treffen mit Lutnick am Dienstag (Ortszeit) dabei.Beide Seiten besprachen ab 15 Uhr zwei Stunden lang Handelsfragen. Der genaue Tagungsort wurde nicht bekannt.Das Treffen erfolgte offenbar unmittelbar nach Koos Ankunft in Washington. Der Industrieminister hatte sich in letzter Zeit zu mehreren Beratungen mit dem US-Handelsminister getroffen.Nach seiner Ankunft am Flughafen Washington Dulles sagte Koo, er werde Finanzminister Bessent treffen, der in den Handelsverhandlungen die wichtigsten Entscheidungen treffe. Er werde bilaterale Projekte für die Wirtschaftszusammenarbeit, einschließlich des Schiffbaus, ausführlich erläutern und Verhandlungen im nationalen Interesse führen.Ein Treffen zwischen Koo und Bessent ist am Donnerstag (Ortszeit) in Washington geplant.Je nach Verlauf und Stand der Verhandlungen könnte Koo auch mit US-Präsident Donald Trump persönlich sprechen.