Außenminister Südkoreas und Japans führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun ist am Dienstag in Tokio zum ersten Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Takeshi Iwaya zusammengekommen.Der neue südkoreanische Außenminister machte dort auf dem Weg in die USA Halt. Beide bekräftigten ihr Engagement, für eine zukunftsorientierte Beziehung zusammenzuarbeiten.Zum Auftakt des Treffens sagte Cho, die Regierung Lee Jae Myung wolle auf der Grundlage einer pragmatischen Außenpolitik die Beziehungen zu befreundeten Nationen stärken.Iwaya begrüßte, dass Chos erste Auslandsreise nach seinem Amtsantritt ihn nach Japan führte. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern und die trilaterale Kooperation mit den USA würden im aktuellen strategischen Umfeld immer wichtiger, sagte er.Cho wird am Mittwoch nach einem Höflichkeitsbesuch bei Premierminister Shigeru Ishiba nach Washington weiterreisen. Am Donnerstag (Ortszeit) ist ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geplant.