IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2025 auf 0,8 Prozent

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr nach unten korrigiert.Laut dem südkoreanischen Finanzministerium prognostizierte der IWF in seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick Juli 2025, dass das reale Bruttoinlandsprodukt Südkoreas dieses Jahr um 0,8 Prozent wachsen werde.Im April hatte die Organisation mit einer Wachstumsrate von einem Prozent für Südkorea gerechnet. Nach drei Monaten wurde die Prognose um 0,2 Prozentpunkte gesenkt.Die Korrektur nach unten deutet offenbar darauf hin, dass die Auswirkungen des ersten Nachtragshaushalts in Höhe von 13,8 Billionen Won (knapp zehn Milliarden Dollar) noch nicht deutlich erkennbar sind, obwohl das Budget bereits seit Mai ausgeführt wird.Die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft erhöhte der IWF von 2,8 Prozent um 0,2 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.Die Prognose für die Gruppe der Industrienationen, zu der unter anderem Südkorea, die USA und Deutschland gehören, wurde von 1,4 Prozent um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent angehoben.