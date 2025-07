Seoul begrüßt Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha begrüßt.Die südkoreanische Regierung begrüße, dass sich Thailand und Kambodscha auf einen sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand geeinigt hätten, hieß es in einer Sprechererklärung des Außenministeriums am Dienstag. Sie hoffe, dass alle Parteien die Vereinbarung aufrichtig umsetzen, damit der Konflikt friedlich beigelegt werde.Die Regierung schätze die diplomatischen Bemühungen der beteiligten Länder, einschließlich Malaysias und der USA, hoch, hieß es weiter. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Malaysia als Vorsitzland des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ein Sondertreffen für eine Feuerpause veranstaltet hatte und die USA eine große Rolle für die Einigung gespielt hatten.Am 24. Juli brach zwischen Thailand und Kambodscha, die sich in einem langjährigen Streit über den Grenzverlauf befinden, ein bewaffneter Konflikt aus. Auch Kampfjets kamen zum Einsatz.Die beiden südostasiatischen Staaten konnten am Montag in Kuala Lumpur im Beisein der Vermittlerstaaten wie den USA und China eine unverzügliche Waffenruhe vereinbaren.