Südkorea im OECD-Vergleich mit fünftlängster Lebenserwartung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat unter den 38 OECD-Mitgliedsländern die fünftlängste Lebenserwartung aufzuweisen.Das gab das südkoreanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Das Ministerium stützt sich dabei auf eine detaillierte Analyse der kürzlich veröffentlichten diesjährigen Gesundheitsstatistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Demnach liegt die Lebenserwartung der Menschen in Südkorea bei 83,5 Jahren. Damit wird der OECD-Durchschnitt von 81,1 Jahren um 2,4 Jahre überschritten.Am längsten leben laut den Daten die Menschen in der Schweiz mit 84,3 Jahren. Dahinter folgen Japan, Spanien, Israel und Südkorea.Die Suizidrate in Südkorea liegt mit Stand 2022 bei 23,2 je 100.000 Einwohner. Dies ist die höchste Rate unter den OECD-Ländern.Die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle in Südkorea beträgt 18 pro Kopf im Jahr. Auch in dieser Wertung liegt das Land im OECD-Vergleich an der Spitze.