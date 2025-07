Verteidigungsminister besucht diese Woche Polen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back reist am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch nach Polen ab.Laut dem Verteidigungsministerium wird Ahn am Freitag (Ortszeit) gemeinsam mit dem polnischen Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz der Unterzeichnung eines Vertrags über die Lieferung weiterer K2-Kampfpanzer nach Polen beiwohnen.Die Verhandlungen über den Kauf weiterer K2-Panzer durch Polen wurden Anfang Juli abgeschlossen. Der Vertragswert beträgt rund 6,5 Milliarden Dollar. Dies stellt für Südkorea das bisher größte Exportgeschäft mit einem einzigen Waffensystem dar. Zudem handelt es sich um den ersten großen Exportvertrag der südkoreanischen Verteidigungsindustrie nach dem Amtsantritt der Regierung Lee.Anlässlich des Besuchs von Ahn findet auch ein bilaterales Verteidigungsministertreffen statt. Erörtert werden Maßnahmen für eine stärkere Zusammenarbeit in der Verteidigung und der Rüstungsindustrie.Minister Ahn wolle während seines Polen-Besuchs auch Möglichkeiten für eine strategische Kooperation zwischen beiden Ländern für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region besprechen, gab das Verteidigungsministerium bekannt.