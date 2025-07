Chef der Hyundai Motor Group reist ebenfalls nach Washington

Photo : YONHAP News

Chung Eui-sun, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, reist in die USA, um Südkoreas Regierung bei den Zollverhandlungen zu helfen.Zuvor war bereits Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, in die USA gereist. Wirtschaftsvertreter wollen offenbar zusammen mit Regierungsvertretern erreichen, dass noch vor dem Fristende am 1. August ein Zollabkommen mit den USA erzielt wird.Nach Branchenangaben kommt Chung am Mittwoch (Ortszeit) in Washington an.Er hatte sich im März persönlich mit Präsident Donald Trump getroffen. Dabei hatte die Gruppe Investitionen in Höhe von 21 Milliarden Dollar in den USA angekündigt.Die USA erheben seit April 25 Prozent Zölle auf Importautos. Mittlerweile gelang es Japan und der Europäischen Union, Südkoreas größten Konkurrenten in diesem Bereich, den Zollsatz jeweils auf 15 Prozent zu senken. Chung könnte daher eine besonders wichtige Rolle zukommen.