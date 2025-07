Acht Songs aus „KPop Demon Hunters” in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Songs aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hält sich weiter in den US-Single-Charts Billboard Hot 100.In der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Hitliste sind insgesamt acht Lieder aus dem Animationsfilm vertreten. „Golden“, ein Song der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x, belegte den zweiten Platz.Nachdem es Anfang Juli auf Platz 81 in die Charts eingestiegen war, stieg „Golden“ rasch auf.Das Soundtrack-Album des Films kletterte in den Album-Charts Billboard 200 um zwei Ränge zur Vorwoche auf Platz 3.„KPop Demon Hunters“ erreichte nach dem Start am 20. Juni weltweit Popularität und stürmte die Netflix-Charts. Der Film handelt von der fiktiven K-Pop-Girlgroup Huntr/x, welche die Menschen vor Dämonen schützt.