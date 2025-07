„Squid Game” Staffel 3 fünfte Woche in Folge an Spitze der Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die dritte Staffel von „Squid Game“ hält sich die fünfte Woche in Folge an der Spitze der Netflix-Charts der nicht-englischsprachigen Shows.Nach Angaben auf der offiziellen Begleit-Website von Netflix, Tudum, verteidigte die finale Staffel der koreanischen Erfolgsserie im Zeitraum vom 21. bis 27. Juli mit 4,6 Millionen Views (28,59 Millionen Zuschauerstunden) ihre Spitzenposition.Seit der Veröffentlichung am 27. Juni blieb Squid Game Staffel 3 die fünfte Woche in Folge die weltweit meistgesehene nicht-englischsprachige Show.Bislang verbuchte das Finale von Squid Game insgesamt 134,7 Millionen Views. Damit wurde die Produktion die drittbeliebteste nicht-englischsprachige Show aller Zeiten auf Netflix. Die Liste beruht auf den Ergebnissen in den ersten 91 Tagen nach der Veröffentlichung.Spitzenreiter ist die erste Staffel von Squid Game mit 265,2 Millionen Views. Auf Platz zwei landete die zweite Staffel der Serie mit 192,6 Millionen Aufrufen.