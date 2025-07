Präsident Lee empfängt Japans Ex-Premier Suga

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich mit Yoshihide Suga, Japans ehemaligem Premierminister, getroffen.Lee empfing den derzeitigen Vorsitzenden der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion am Mittwoch im Präsidialamt in Seoul.Lee sagte dabei, er hoffe aufrichtig, dass Korea und Japan eine gegenseitig vorteilhafte, gute Beziehung aufbauen würden. Die Beziehungen sollten sich zukunftsorientiert entwickeln.Er freue sich sehr, dass der Austausch zwischen Koreanern und Japaner stark zunehme und dass gegenseitiger Respekt oder Sympathie zwischen ihnen deutlich wachsen, hieß es.Er bedankte sich dafür, dass Suga für die Förderung der bilateralen Beziehungen nach Südkorea kam. Es sei ihm eine Ehre, Suga als ersten ausländischen Gast empfangen zu können, fuhr Lee fort.Suga sagte, dass er mit Lees Äußerungen voll und ganz einverstanden sei. Als Vorsitzender der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion möchte er sich in Kooperation mit der Koreanisch-Japanischen Parlamentarierunion darum bemühen, das gegenseitige Verständnis zwischen beiden Ländern zu vertiefen.