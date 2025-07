Kospi kann sechsten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch den sechsten Handelstag in Folge zulegen können.Der Index rückte um 0,74 Prozent auf 2.252,47 Zähler vor.Die Anleger würden eine Einigung mit den USA im Zollstreit erwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Da die Investoren die Unternehmensbilanzen bewerten würden, werde innerhalb einzelner Sektoren je nach individueller Leistung eines Unternehmens mit unterschiedlichen Kursbewegungen gerechnet, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.Unterdessen richtet sich der Blick der Anleger auf die noch laufenden Verhandlungen mit den USA im Zollstreit. Bis zum Fristende am 1. August bleiben noch zwei Tage.