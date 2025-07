Südkorea und USA erzielen Einigung in Handelsverhandlungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt.US-Präsident Donald Trump gab die Vereinbarung bekannt, dass die USA die reziproken Zölle auf Importe aus Südkorea von den angekündigten 25 Prozent auf 15 Prozent senken, unter der Bedingung, dass Südkorea 350 Milliarden Dollar in den USA investiert.Die USA hätten sich auf ein vollständiges und komplettes Handelsabkommen mit der Republik Korea geeinigt, schrieb Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social. Die Bekanntmachung erfolgte nach seinem Treffen mit der südkoreanischen Verhandlungsdelegation am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus.Südkorea werde den USA 350 Milliarden Dollar für Investitionen geben, die den USA gehörten und von ihnen kontrolliert würden und die von ihm als Präsident ausgewählt würden, erklärte Trump.Er teilte auch die Einigung mit, dass Südkorea Flüssigerdgas oder andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar aus den USA kaufen werde. Seoul werde eine große Summe Geld für Investitionszwecke bereitstellen. Die genaue Summe werde bekannt gegeben, wenn Präsident Lee Jae Myung in den nächsten zwei Wochen zu einem bilateralen Gespräch ins Weiße Haus komme. Er möchte dem neuen Präsidenten auch zu dessen Wahlsieg gratulieren.Nach weiteren Angaben stimmte Südkorea außerdem zu, dass es für den Handel mit den USA völlig geöffnet sei und US-Produkte wie Autos, Lastwagen und landwirtschaftliche Produkte akzeptiere.Man habe sich auf 15 Prozent Zölle für Südkorea geeinigt. Es werde keine Zölle für die USA geben, fügte er hinzu.