Präsident Lee gibt Zolleinigung mit USA bekannt

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat bekannt gegeben, dass Südkorea eine Einigung in den Zollverhandlungen mit den USA erzielt hat.Mit den Verhandlungen habe die Regierung Unsicherheiten im Exportumfeld beseitigt. Durch die Anpassung der US-Zölle auf ein niedrigeres oder gleiches Niveau verglichen mit wichtigen Konkurrenten im Exportgeschäft mit den USA habe sie Bedingungen für eine Konkurrenz unter gleichen oder besseren Bedingungen geschaffen, schrieb Lee am Donnerstag auf Facebook.Die Verhandlungen mit den USA, dem weltgrößten Markt, seien die erste Aufgabe für seine Regierung im Handelsbereich gewesen. Damit sei eine große Hürde genommen worden.Ein im Handelsabkommen enthaltener Fonds in Höhe von 350 Milliarden Dollar werde die Grundlage für die Kooperation zwischen beiden Ländern in der strategischen Industrie festigen. Der Fonds werde den Eintritt koreanischer Unternehmen in den US-Markt in Industriezweigen unterstützen, in denen Südkorea Stärken besitze, hieß es weiter. Genannt wurden Schiffbau, Halbleiter, Sekundärbatterie, Bioindustrie und Energie.150 Milliarden Dollar davon würden einen Fonds eigens für die Schiffbaukooperation speisen. Dies werde den Eintritt einheimischer Unternehmen in die US-Schiffbaubranche stark unterstützen, betonte Lee weiter.Er stellte auch fest, dass in dem Abkommen das US-Interesse am Wiederaufbau des verarbeitenden Gewerbes und Südkoreas Wunsch nach einer größeren Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen zusammenfließen.