Ermittler beantragen Haftbefehl gegen Ex-Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol ist erneut ein Haftbefehl beantragt worden.Den Antrag stellte das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki am Mittwoch im Zuge der Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen Yoons Ehefrau Kim Keon-hee.Grund ist, dass Yoon zwei Vorladungen des Teams nicht nachgekommen war. Das Team hatte ihn vergeblich aufgefordert, wegen des Vorwurfs der Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten am Dienstag und dann am Mittwoch zu einer Vernehmung zu erscheinen.Seit seiner erneuten Inhaftierung am 10. Juli hatte Yoon auch Vorladungen und Termine für Zwangsvorführungen durch das Team für die Ermittlungen zum Vorwurf des Hochverrats ignoriert.Selbst wenn ein Haftbefehl erlassen wird, ist es nicht möglich, Yoon unter Zwang in einen Verhörraum zu bringen.Die Untersuchungshaftanstalt, in der er derzeit sitzt, zögert offenbar damit, den ehemaligen Präsidenten gewaltsam aus seiner Zelle zu holen. Es besteht zudem keine eindeutige Rechtsgrundlage für den Einsatz von physischem Zwang.Das für Ermittlungen gegen Kim Keon-hee zuständige Team erwägt außerdem, Yoon ohne Befragung anzuklagen. Zuvor wollen die Ermittler am heutigen Donnerstag und Freitag Machtmakler Myung Tae-kyun, Schlüsselfigur im Nominierungsskandal, befragen.