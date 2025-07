Verteidigungsminister Südkoreas und der USA führen erstes Telefonat

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben die regionale Sicherheitslage überprüft und eine Vertiefung der Zusammenarbeit im Schiffbau vereinbart.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium führte der neue Minister Ahn Gyu-back am Donnerstag mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth ein Antrittstelefonat. Beide hätten die Zuverlässigkeit des Bündnisses zwischen beiden Ländern und der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft bekräftigt.Ahn sagte, er besitze als erster Verteidigungsminister der neuen Regierung ein großes Verantwortungsgefühl dafür, die Errungenschaften der bilateralen Allianz in den letzten 70 Jahren weiter voranbringen zu müssen. Er sprach von einer mit Blut besiegelten Allianz und einer untrennbaren Beziehung.Hegseth bekräftigte die eiserne Zusage der USA für die Verteidigung Südkoreas, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Beide Minister hätten sich geeinigt, eine enge Koordinierung aufrechtzuerhalten und die Kooperation für die erweiterte Abschreckung zu vertiefen, um gegen die Bedrohungen durch Nordkorea, einschließlich dessen illegaler Militärkooperation mit Russland, vorzugehen.Darüber hinaus wurde vereinbart, die Beratungen für eine gegenseitig vorteilhafte Modernisierung der Allianz inmitten des sich verändernden Sicherheitsumfelds in der Region fortzusetzen. Beide Verbündeten wollen außerdem in verschiedenen Bereichen, darunter Schiffbau, Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) sowie Spitzenwissenschaft und -technologie, ihre Zusammenarbeit ausbauen.