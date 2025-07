Südkoreas Sondergesandte treffen führende Regierungsmitglieder in Polen

Photo : YONHAP News

Eine Delegation von Sondergesandten von Präsident Lee Jae Myung hat am Montag und Dienstag (Ortszeit) Polen besucht.Die vom Abgeordneten Park Jie-won von der Demokratischen Partei angeführte Delegation habe sich am Montag mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Paweł Bejda getroffen, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit.Beide Seiten stellten fest, dass durch den zweiten Liefervertrag für K2-Kampfpanzer die gegenseitig vorteilhafte Kooperation in der Verteidigungsindustrie, einschließlich der Produktion in Polen und des Technologietransfers, weiter vertieft werde. Es sei von Bedeutung, dass beide Länder für die Fortsetzung der Partnerschaft in der Verteidigungsindustrie weiterhin miteinander kommunizieren würden.Die Delegation kam am Dienstag mit Vizeministerpräsident und Außenminister Radosław Sikorski zusammen. Dabei überreichte die Gruppe ein persönliches Schreiben von Präsident Lee an Ministerpräsident Donald Tusk.Die Abordnung und Sikorski stellten fest, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie in letzter Zeit stark ausgebaut hätten. Sie vereinbarten, die Kooperation weiter zu stärken, um in weiteren wichtigen Bereichen, darunter Wirtschaft, Energie und Infrastruktur, weitere Ergebnisse zu erzielen.Laut dem Außenministerium in Seoul ist es das erste Mal, dass Südkorea nach dem Amtsantritt einer neuen Regierung Sondergesandte nach Polen entsandte. Dies bot nach seiner Einschätzung eine Gelegenheit, die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern weiter zu festigen.