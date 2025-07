Seoul mit Rekordzahl an Tropennächten im Juli

Photo : KBS News

Seoul hat im Juli eine Rekordzahl an Tropennächten gemeldet.In der Nacht zum Donnerstag fiel die Temperatur in der Hauptstadt nicht unter 29,3 Grad. Die Hauptstädter erlebten damit abermals eine Tropennacht.Die Zahl der Tropennächte in diesem Monat in Seoul stieg auf 22. Dies entspricht dem höchsten Juli-Stand seit 1908, als die erste moderne Wetterbeobachtung in einem Juli in Seoul durchgeführt wurde.Der bisherige Rekord war im Jahr 1994 verzeichnet worden und lag bei 21 Tropennächten.Sollte die Temperatur in Seoul im Laufe des heutigen Tages, des 31. Juli, nicht unter 29,3 Grad sinken, wird auch der Rekord beim Tagestiefstwert in einem Juli in der Stadt erneuert.Die bislang höchste Tiefsttemperatur des Tages in einem Juli wurde am 23. Juli 2018 gemessen und liegt bei 29,2 Grad.