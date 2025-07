Türkei erwähnt Südkorea als einen der Verhandlungspartner für neues AKW-Projekt

Photo : YONHAP News

Die Türkei hat Südkorea als einen der Verhandlungspartner für ihr neues Atomkraftprojekt erwähnt.Der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar sagte in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch (Ortszeit), Russland habe Interesse am Sinop-Projekt. Auch China, Kanada und Südkorea zählten zu den Verhandlungspartnern.Die türkische Regierung hatte Sinop, eine Stadt am Schwarzen Meer, als Standort für das zweite Atomkraftwerk des Landes ausgewählt.Diesbezüglich hatten der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan in ihrem Telefonat am 17. Juli vereinbart, die Kooperation im AKW-Bereich und der Verteidigungsindustrie voranzubringen.Der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mehmet Fatih Kacır, hatte während seines Südkorea-Besuchs im September 2023 gesagt, dass die Türkei den Bau eines zweiten, dritten Atomkraftwerks in Erwägung ziehe. Das Land sei bereit, auf diesem Gebiet mit Korea zusammenzuarbeiten.