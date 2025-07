Koreanische Unterhändler bezeichnen Handelsabkommen mit USA als gegenseitig vorteilhaft

Photo : KBS News

Das südkoreanische Verhandlungsteam hat das kurz vor Fristende ausgehandelte Handelsabkommen mit den USA als für beide Seiten vorteilhaft bewertet.Die reziproken Zölle auf Waren aus Südkorea sowie die auf koreanische Autos und Autoteile seien auf 15 Prozent gesenkt worden, genauso hoch wie für japanische. In Bezug auf die Zölle auf Halbleiter und Arzneimittel sei Südkorea die Meistbegünstigung zugesagt worden.Der bemerkenswerteste Teil des Abkommens sei die Schiffbaukooperation im Wert von 150 Milliarden Dollar, sagte Finanzminister Koo Yun-cheol, der als Chefunterhändler fungiert.Das sogenannte „MASGA“-Projekt (Make American Shipbuilding Great Again) stelle eine neue Gelegenheit dafür dar, dass koreanische Unternehmen der US-Schiffbauindustrie zur Wiederbelebung verhelfen. Es werde erwartet, dass das Projekt für neue Chancen und Wachstumsgelegenheiten sorgen werde, hieß es.Laut dem Minister schätzte US-Präsident Donald Trump die Fähigkeiten der koreanischen Schiffbauindustrie hoch. Er wünsche sich, dass mit dem Bau von Schiffen in den USA möglichst bald begonnen werde.Nach weiteren Angaben wird es keine weitere Marktöffnung für Agrar- und Viehzuchtprodukte aus den USA geben. Die Diskussionen über nichttarifäre Handelshemmnisse würden jedoch fortgesetzt.