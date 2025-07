Gemischte Reaktionen von Parteien auf Handelsabkommen mit USA

Photo : KBS News

Politische Parteien in Südkorea haben auf das Handelsabkommen mit den USA unterschiedlich reagiert.Die regierende Demokratische Partei bewertete das Abkommen positiv. Mit den Verhandlungen, bei denen den nationalen Interessen oberste Priorität eingeräumt worden sei, seien die Unsicherheiten für die einheimische Wirtschaft beseitigt worden, sagte ihr Sprecher Park Sang-hyuk am Donnerstag.Das Abkommen sieht laut dem Präsidialamt keine weitere Öffnung des Marktes für Agrar- und Viehzuchtprodukte vor. Dies bezeichnete der Sprecher als großen Erfolg, mit dem das Existenzrecht der Landwirte und die Ernährungssicherheit garantiert worden seien.Die Partei Macht des Volks erhob demgegenüber Bedenken über „zu große Zugeständnisse“.Es sei angemessen, dass ein Zollsatz von 15 Prozent, so hoch wie für Japan oder die Europäische Union, vereinbart worden sei. Die Investitionen von 350 Milliarden Dollar in den USA und die Energieimporte in Höhe von 100 Milliarden Dollar seien jedoch übermäßig, kritisierte der Fraktionschef der größten Oppositionspartei, Song Eon-seog.Er forderte die Regierung auf, deutlich zu machen, ob die Importe anderer Getreidearten oder Obst ausgeweitet würden.