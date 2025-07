Nordkoreas Parlamentschef wirft Südkorea und USA Vorbereitung von Atomkrieg vor

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Obersten Volksversammlung Nordkoreas hat auf einem internationalen Treffen behauptet, dass sein Land zur Selbstverteidigung Atomwaffen entwickelt.Auf der 6. Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten am Mittwoch (Ortszeit) in Genf sagte Pak In-chol, die Vorbereitungen der USA und Südkoreas, einen Atomkrieg zu verwirklichen, seien in die entscheidende Phase eingetreten. Damit werde Nordkorea dazu gedrängt, alle erforderlichen Maßnahmen als Reaktion auf diese geopolitische Krise zu ergreifen.Die Fähigkeit zu einem aktiven Vorgehen gegen Sicherheitsbedrohungen zu haben, sei eine lebenswichtige Angelegenheit, um die Souveränität, die Sicherheitsinteressen und die territoriale Stabilität des Landes zu schützen. Zugleich handele es sich um einen aktiven Beitrag zur Sicherstellung von Frieden in der Region und der Welt, behauptete er weiter.Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik, war im Sitzungssaal anwesend, als Pak seine Rede hielt. Zu einem gesonderten Treffen der beiden kam es jedoch nicht.