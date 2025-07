Kospi beendet sechstägige Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag seine sechstägige Gewinnserie beendet.Der Kospi verlor 0,28 Prozent auf 3.245,44 Zähler, nachdem am Vortag noch ein Vierjahreshoch erreicht worden war.Es sei zu Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem die Anleger die Auswirkungen der Zolleinigung mit den USA auf die südkoreanische Wirtschaft bewertet hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Zwar sei Marktunsicherheit beseitigt worden, doch sei die Einigung gewissermaßen erwartet und bereits in den Kursen berücksichtigt worden, sagte Han Ji-young von Kiwoom Securities gegenüber Yonhap.