Außenminister Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun ist mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio zum ersten Mal zu Gesprächen zusammengetroffen.Bei dem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in Washington bekräftigten beide Minister das gemeinsame Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas. Sie vereinbarten, die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan zu stärken.Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass beide Minister ihr entschlossenes Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die vollständige Umsetzung der internationalen Sanktionen bekräftigt hätten. Sie hätten ihre ernste Besorgnis über die zunehmende militärische Kooperation Nordkoreas mit Russland geäußert.Außerdem begrüßten sie das am Vortag bekannt gemachte Handelsabkommen zwischen beiden Ländern und den bevorstehenden Besuch von Präsident Lee Jae Myung in Washington.Es wird davon ausgegangen, dass bei dem Treffen Meinungen zum Zeitplan des USA-Besuchs von Lee für sein erstes Treffen mit Präsident Donald Trump abgestimmt wurden. Auch die möglichen Gesprächsthemen waren wahrscheinlich ein Thema.