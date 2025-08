Haftbefehl gegen Ex-Präsident Yoon erlassen

Photo : YONHAP News

Gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol ist ein Haftbefehl erlassen worden.Das gab das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki am Donnerstag bekannt. Dieses ermittelt zu den Vorwürfen gegen Yoons Ehefrau Kim Keon-hee.Das Team hatte zuvor Yoon zweimal vorgeladen, um ihn wegen der mutmaßlichen Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten zu vernehmen.Yoon hatte die Vorladungen ignoriert, ohne triftige Gründe zu nennen. Daraufhin hatte das Ermittlungsteam seine Verhaftung beantragt.Yoons Vertretung argumentiert weiter, dass aus gesundheitlichen Gründen eine Vernehmung kaum möglich sei. Die Untersuchungshaftanstalt Seoul, in der er derzeit sitzt, sieht jedoch keine gesundheitlichen Probleme. Sein Gesundheitszustand würde ihn nicht daran hindern, zu einem Gerichtstermin oder einer Befragung in einer Ermittlungsbehörde zu erscheinen.