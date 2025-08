Parlamentspräsident von Besuch in der Schweiz zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik, ist am Donnerstag von einem Besuch in der Schweiz zurückgekehrt.Woo war am Montag (Ortszeit) in Genf eingetroffen, um an der 6. Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten teilzunehmen. Bei der Veranstaltung rief er zu Verantwortung und Solidarität der Parlamente der Länder für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Zudem solle die internationale Gemeinschaft aktiv Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel leisten.In seiner Rede am Dienstag, dem ersten Tag der Konferenz, teilte Woo mit, dass auf der koreanischen Halbinsel in letzter Zeit die gegenseitige Beschallung, der Versand von Flugblättern und Müll-Ballons, die Propagandasendungen und die Aussendung von Störsignalen ausgesetzt worden seien.Er freue sich auf die Unterstützung und Kooperation der internationalen Gemeinschaft, damit der an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea eingekehrte kleine Frieden zu einem größeren Frieden auf der koreanischen Halbinsel und damit zu Frieden und Wohlstand auf der Welt führen könne, sagte er.Woo traf sich in Genf außerdem mit Koreanern zum Mittagessen, die bei internationalen Organisationen wie dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte und dem UN-Flüchtlingshilfswerk tätig sind.