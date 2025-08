Medianeinkommen für 2026 steigt um 6,51 Prozent – Rekordanstieg

Photo : YONHAP News

Das mittlere Einkommen, das als Maßstab für verschiedene Sozialhilfeleistungen dient, ist das fünfte Jahr in Folge auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt veröffentlichte am Donnerstag das Medianeinkommen für das Jahr 2026 und die Auswahlkriterien für die einzelnen Leistungen der Grundsicherung.Das Medianeinkommen ist die Einkommenshöhe, von der aus die Zahl der Haushalte mit höheren und niedrigeren Einkommen gleich groß ist. Dieses Einkommen dient als Kriterium für die Auswahl von Nutznießern von Sozialleistungen und die Festlegung der Unterstützungshöhe. Es wird als Auswahlkriterium für 80 Wohlfahrtsprogramme von 14 Ministerien genutzt.Beschlossen wurde, das mittlere Einkommen für 2026 um 6,51 Prozent zu diesem Jahr auf 6.494.738 Won (4.640 Dollar) im Monat im Falle eines Vierpersonenhaushalts zu erhöhen.Damit wurde das fünfte Jahr in Folge ein neuer Rekordanstieg verbucht. Im Jahr 2022 wurde der Wert um 5,02 Prozent angehoben, in den darauffolgenden Jahren um jeweils 5,47, 6,09 und 6,42 Prozent.