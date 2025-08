Cheong Wa Dae ab heute wieder für Öffentlichkeit gesperrt

Photo : YONHAP News

Die Besichtigung von Cheong Wa Dae, dem ehemaligen Präsidentensitz und der -residenz, ist ab dem heutigen Freitag vorläufig ausgesetzt.Grund ist, dass Präsident Lee Jae Myung die Rückkehr zum früheren Amtssitz beschloss. Hierfür wird die Anlage auf ihre Sicherheit überprüft.Aufgrund der Entscheidung des abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol für den Umzug war das Blaue Haus am 10. Mai 2022 mit seinem Amtsantritt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. In den letzten 38 Monaten gab es 8,52 Millionen Besucher.Die Öffnung der historischen und kulturellen Räumlichkeiten wurde zwar als positiv bewertet. Jedoch gab es auch Bedenken über die Beschädigung von Kulturgütern durch Besucher.Der neue Präsident will möglicherweise noch dieses Jahr an den alten Präsidentensitz zurückkehren.