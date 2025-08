Seoul meldet Rekordzahl an Tropennächten

Photo : YONHAP News

Seoul hat im Juli so viele Tropennächte verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1908.Als Tropennacht gilt eine Nacht, in der die Tiefsttemperatur nicht unter 25 Grad fällt.Zählt man die tropischen Nächte aus dem Juni hinzu, kommt Seoul in diesem Jahr bereits auf 25 derartiger Nächte – der fünfthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.Meteorologen rechnen auch im August mit weiteren warmen Nächten, der Rekord dürfte damit noch ausgebaut werden.Auch Seogwipo auf der südlichen Insel Jeju verzeichnet einen Rekord: Mit 27 Tropennächten im Juli erreichte die Stadt ihren höchsten Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1961.